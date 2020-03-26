Гвоздь сезона в СТД

В Театральном центре «На Страстном» был назван обладатель «Большого хрустального гвоздя». Ежегодная премия «Гвоздь сезона» учреждена Союзом театральных деятелей России, и в этом году церемония прошла в 18-й раз.

Эксперты СТД выбирают пять лучших столичных спектаклей ушедшего сезона, каждый из которых становится обладателем «Малого хрустального гвоздя». Победитель, выбранный жюри во главе с председателем Соуза театральных деятелей Российской Федерации Александром Калягиным становится обладателем «Большого хрустального гвоздя». Но он называется только на церемонии награждения, которая проходит в Театральном центре «На Страстном». Каждое вручение «Гвоздей» становится неформальным

Обладателями «Малых хрустальных гвоздей» в этом году стали создатели спектаклей «Ревизор» (театр «Около дома Станиславского», режиссёр Антон Фёдоров), «Иранская конференция» (Театр Наций, режиссёр Виктор Рыжаков); «Один день в Макондо» («Студия театрального искусства», режиссёр Егор Перегудов), «Женитьба» (театр «Школа драматического искусства», режиссёр Александр Огарёв) и «Влюблённый дьявол» (Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, режиссёр Александр Титель).

Главный хрустальный «Гвоздь» получил спектакль Егора Перегудова «Один день в Макондо». Этот спектакль, родившийся из дипломной работы курса Сергея Женовача в ГИТИСе, длится десять часов и производит ошеломляющее впечатление.